На всех парусах

Безусловно, хотелось бы, чтобы планы Михаила Ермакова, организовавшего самый крупный на Дальнем Востоке России яхт-клуб «Семь футов», в котором занимается около 380 человек, из которых 80 обучается в ДЮПШ, осуществились. Как объяснил тренер ДЮПШ Константин ПИРОЖКОВ, «в детскую школу на бесплатной основе принимаются дети с 8 лет, с которыми мы работаем до 21 года. После этого, если ребенок готов, он продолжает заниматься в школе высшего спортивного мастерства». В ДЮПШ ежедневно с 9 до 6 часов работают пять тренеров. При этом, как отметил Константин Борисович, «в учебное время мы занимаемся 4 раза в неделю, а летом - 5, а суббота и воскресенье - гоночные дни все лето». Тренер отметил, что «спорт, возможно, помогает детям учиться, потому что, как правило, дети которые находятся в сборной команде, то есть часто уезжают, в школе все-таки учатся отлично».