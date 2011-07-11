Начался набор персонала в детсад

По распоряжению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА учреждения возводили по самым современным требованиям. Таких садиков и школ в городе еще не было. «Тигренок» - такое название уже получил первый достроенный детский сад - примет 240 малышей. На первом этаже в группах уложены теплые полы, есть бассейн. Впервые в детском саду установлены большие витражные окна, куда благодаря такой планировке будет попадать намного больше дневного света. Детские группы красочно оформлены рисунками в технике аэрографии. Закуплена современная детская мебель, игрушки. В спортивном зале среди инвентаря есть даже беговые дорожки. Новая школа рассчитана на 825 учеников. Рядом с ней будет располагаться современный спортивный стадион. Управление образования администрации Владивостока уже объявило предварительный набор персонала в детский сад и школу. Требуются все: от заместителей руководителей до дворников.