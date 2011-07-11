Нецелевое использование имущества детских садов в ДФО будет выявлено по требованию полпреда

11 июля на совещании с сотрудниками своего аппарата полпред поручил в ближайшие сроки уточнить точные, объективные данные очередников на получение мест в детских сада, а также уточнить информацию о наличии мест в муниципальных, ведомственных и частных дошкольных учреждениях. Ишаев потребовал выявить нецелевое использование имущества детских садов. Полпред обратил внимание руководителей регионов на необходимость скорейшего начала реализации программ реконструкции действующих и строительства новых детских садов.