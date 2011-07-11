Нецелевое использование имущества детских садов в ДФО будет выявлено по требованию полпреда

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев требует усилить контроль за исполнением регионами поручения главы государства о развитии дошкольного образования.
11 июля на совещании с сотрудниками своего аппарата полпред поручил в ближайшие сроки уточнить точные, объективные данные очередников на получение мест в детских сада, а также уточнить информацию о наличии мест в муниципальных, ведомственных и частных дошкольных учреждениях. Ишаев потребовал выявить нецелевое использование имущества детских садов. Полпред обратил внимание руководителей регионов на необходимость скорейшего начала реализации программ реконструкции действующих и строительства новых детских садов.
По имеющимся сегодня в аппарате полпреда данным, в Дальневосточном федеральном округе 2451 детский сад на 262647 мест. Их посещают 275968 воспитанников. В очереди на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях стоит 123 941 человек.
Охват детей дошкольными учреждениями составляет в Республике Саха (Якутия) 63,3%, в Камчатском крае – 60%, Приморском крае – 57,4%, Хабаровском крае – 61,6%, Амурской области – 55,7%, Магаданской области – 79,4%, Сахалинской области – 54%, Еврейской автономной области – 57,2%, Чукотском автономном округе – 94%.