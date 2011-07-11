Невыплата зарплаты грозит уголовным делом

За январь-май 2011 года в администрации Владивостока, а также в районах города, проведено 97 расширенных заседаний комиссии по налоговой и социальной политике. 1885 предприятий отчитались на них по вопросам задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему РФ, задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации. В результате работы комиссии сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную сферу РФ, внебюджетные фонды составила 73,8 млн. рублей, в том числе в бюджет города - 39,2 млн руб. Повышен уровень заработной платы на 265 предприятиях.