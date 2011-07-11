Очистные построены

К запуску в «Примводоканале» ждут премьер-министра. Во Владивостоке полностью закончилось строительство и монтаж Центральных очистных сооружений. К сентябрю очистные будут готовы принять стоки с Эгершельда, «Зари», Второй Речки и центра.
По словам заместителя главного инженера по водоотведению и водоочистке КГУП «Примводоканал» Анатолия САМОРОДОВА, комплекс сможет очищать 160 тысяч кубометров воды в сутки.
Стоки будут проходить несколько этапов очистки. На первом этапе, в блоке механической очистки, решетками задерживается крупный мусор. Затем на стадии биологической очистки за дело берутся триллионы бактерий. На последнем этапе очистки стоки проходят через фильтры и ультрафиолетовые лампы. Отсюда выходит чистая вода. Для питья непригодная, но для технических нужд ее можно будет использовать. Такми образом Владивосток потеряет сомнительную славу города, сбрасывающего бытовые стоки в море, а в Амурском заливе через пару-тройку лет можно будет купаться без опасений. Отходы от очистки сточных вод будут использовать на полигоне ТБО в качестве перестилающего слоя. Хотя, говорят, в Европе и Корее эти «отходы» идут на озеленение городов.
Срок эксплуатации очистных - 50 лет. После запуска Центральных на очереди - Южные и Северные очистные. Их запуск намечен на ноябрь-декабрь этого года.