Правые намерены повеселиться на выборах

- Михаил Прохоров подчеркнул на съезде, что в России скучная политическая жизнь. Действующие партии уже приелись обществу. Он предложил провести избирательную кампанию весело, чтобы вызвать интерес избирателей, - раскрыл план партии «ЗР» на условиях анонимности источник в региональном отделении «Правого дела». - Да, у нас сейчас рейтинг в крае всего примерно 3%, но набрать еще около 4-5% для преодоления минимального барьера, нам вполне по силам. А это уже два мандата в ЗС ПК и вполне реальные шансы побороться за места в Госдуме. Есть даже планы набрать в целом по стране 15% голосов.