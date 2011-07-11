«Примтеплоэнерго» хочет привлечь прокуратуру для подготовки к отопительному сезону

В нынешнем году к обозначенным требованиям добавлено еще одно - установка регулирующей арматуры, а именно балансировочных вентилей. Это позволит улучшить качество отопления «концевых» зданий и избежать теплопотерь в расположенных рядом с котельными зданиях. Арматура помогает не только установить комфортный микроклимат в доме, но и сэкономить деньги при наличии прибора учета.