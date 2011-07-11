Совет директоров АТБ пополнился экс-совладельцем «Вимм-Билль-Данна»

Акционеры Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2010 году, а чистую прибыль в размере 1 млрд 648,745 млн рублей направить на пополнение резервного фонда (3 млн 818,51 тыс. рублей) и 1 млрд 644 млн 926,49 тыс. рублей оставить нераспределенными, сообщается в материалах кредитной организации.
В совет директоров кредитной организации в том числе избраны председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка Евгений АКСЕНОВ, директор East Capital Private Equity, Financials Fund Татьяна МУХИНА, заместитель гендиректора ОАО «Покровский рудник» Кирилл ЯКУБОВСКИЙ, председатель совета директоров ОАО «М2М Прайвет Банк» Андрей ВДОВИН, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр МУРЫЧЕВ и экс-совладелец компании «Вимм-Билль-Данн» Сергей ПЛАСТИНИН (оба – независимые директора). До конца года в совете директоров, скорее всего, появится еще один независимый директор-иностранец.
Появление в совете директоров АТБ одного из создателей «Вимм-Билль-Данна», построившего компанию с разветвленным бизнесом, может помочь АТБ подготовиться к размещению акций на бирже. К 2013 году банк собирается выйти на международный долговой рынок, а еще через год будет пытаться разместить акции в Лондоне или Гонконге. «Вторая площадка нам ближе, поскольку основной бизнес банка сосредоточен в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, что гораздо ближе к Китаю, к тому же у акционеров уже есть опыт размещения на Гонконгской бирже (Aricom, объединившая железорудные активы группы компаний «Петропавловск»)», - говорит Евгений АКСЕНОВ. Акционеры АТБ имеют опыт привлечения инвесторов - перед кризисом они продали «Экспобанк» британской Barclays.
Сейчас Пластинин кроме инвестиций в одежный проект Kira Plastinina также инвестирует в сельскохозяйственные активы, является совладельцем мясомолочного агрохолдинга «Развитие регионов» в Рязанской области.
Досье "ЗР"
ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» входит в тройку крупнейших региональных банков Дальнего Востока и Сибири по величине чистых активов. Территориальная сеть АТБ включает 158 подразделений в 15 субъектах РФ. Уставный капитал банка составляет 554 млн 290,219 тыс. рублей 92 копейки. 67,5947 акций принадлежит ООО «ППФИН Холдинг» (до 11 августа 2009 года - ООО «Петропавловск Финанс»). Совладельцами ООО являются Кирилл Якубовский, Андрей Вдовин, а также один из основателей британской золотодобывающей компании Peter Hambro Mining Павел МАСЛОВСКИЙ. 17,9% принадлежит инвестиционной компании «East Capital Financials Fund AB», 6,9% - Международной финансовой корпорации (IFC), 5,2055% - Евгению Аксенову.
В 2011 году АТБ планирует сохранить тенденцию роста, опережающего рынок в целом. Одной из задач в этом направлении является достижение доли рынка банковских услуг на уровне 5% в различных сегментах рынка Дальнего Востока и Восточной Сибири, говорится в годовом отчете кредитной организации. В течение 2011 года АТБ планирует увеличить размер активов до 61 млрд рублей, в том числе кредитный портфель физическим лицам и корпоративным клиентам - до 37 млрд рублей.
По информации пресс-центра АТБ, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл банку кредитную линию по торговому финансированию в размере $8 млн.
27 июня АТБ и ЕБРР заключили договор по программе содействия развитию торговли (TFP). Для АТБ установлена кредитная линия в размере $8 млн для финансирования импортных и экспортных операций клиентов. В соответствии с соглашением аккредитивы АТБ могут подтверждаться любым банком-партнером ЕБРР. Использование гарантий ЕБРР позволит АТБ расширить объем торговых операций, а также снизить стоимость ресурсов, будет способствовать привлечению новых банков-контрагентов и клиентов.
АТБ также начинает сотрудничество с ЕБРР в рамках оказания консультационной поддержки по стандартам кредитования малого и среднего бизнеса. В сообщении отмечается, что ранее между ЕБРР и АТБ был подписан договор по оказанию консультационной поддержки по развитию программ кредитования малого и среднего бизнеса.