Совет директоров АТБ пополнился экс-совладельцем «Вимм-Билль-Данна»

Появление в совете директоров АТБ одного из создателей «Вимм-Билль-Данна», построившего компанию с разветвленным бизнесом, может помочь АТБ подготовиться к размещению акций на бирже. К 2013 году банк собирается выйти на международный долговой рынок, а еще через год будет пытаться разместить акции в Лондоне или Гонконге. «Вторая площадка нам ближе, поскольку основной бизнес банка сосредоточен в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, что гораздо ближе к Китаю, к тому же у акционеров уже есть опыт размещения на Гонконгской бирже (Aricom, объединившая железорудные активы группы компаний «Петропавловск»)», - говорит Евгений АКСЕНОВ. Акционеры АТБ имеют опыт привлечения инвесторов - перед кризисом они продали «Экспобанк» британской Barclays.