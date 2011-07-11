Светофоров не будет

Весь автопоток пойдет по новому мосту, а съезд к станции Весенняя будет под ним. На сегодня здесь построены все опоры, осталось положить сто четыре балки пролетного строения. Реконструируемая трасса будет безопасной и для пешеходов, для этого на ней предусмотрено 15 новых воздушных переходов. До конца этого года все работы по строительству новых эстакад, переходов и укладке асфальта на М-60 будут завершены.