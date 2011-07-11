В отличие от японцев, у китайцев нет надежд на бизнес во Владивостоке

Найти место проведения первой в этом году выставки-дегустации сельскохозяйственной и обработанной продукции префектуры Тоттори можно было по запаху: сочные арбузы и дыни источали сильный аромат в радиусе нескольких метров. Покорять приморского покупателя вместе с ягодами приехали экзотические соленья из лука бакера и чипсы из ямсы.
Японские бахчевые культуры - не новички на приморском рынке, экспортные поставки сельскохозяйственной продукции префектуры Тоттори по паромной линии DBS осуществляются уже в течение трех лет. По словам представительного директора Сельхозкооперации центральной части префектуры Тоттори г-на Фукуямы ИВАО, на вкусовые качества бахчевых культур влияют климат и высокие технологии выращивания. Арбузы и дыни созревают в теплицах, где круглыми сутками поддерживается постоянная температура.
- Производители относятся к арбузам буквально как к своим детям, - поделился г-н Фукуяма Ивао, - после сбора урожая ягоды отправляются в разные точки страны, и это можно сравнить с прощанием отца с дочерью, которая уходит в другой дом.
После трагических событий на атомной электростанции «Фукусима-1» уделяется повышенное внимание безопасности сельскохозяйственной продукции, в префектуре ежедневно проводится мониторинг радиационного фона атмосферы и водопроводной воды. Генеральный консул Японии г-н Набуаки ИТО заверил, что продукция не представляет угрозы для здоровья покупателей. Во-первых, префектура Тоттори находится далеко от места аварии, во-вторых, весь экспортируемый урожай тщательно проверяется. Жители и гости морской столицы высоко оценивают качество японских ягод, овощей и фруктов, поэтому объемы и частота партий будут только увеличиваться.
Владивосток давно открыл городские ворота сотрудничеству со странами-соседями. Центр торговли префектуры Тоттори работает в краевом центре уже полтора года. Причем это первое представительство префектуры в России. Готова открыть представительство в Приморье китайская провинция Цзилинь. Однако уже несколько лет как прекратило деятельность представительство китайской провинции Хэйлунцзян и как части ее - представительство города Суйфэньхэ. Это свидетельство неосуществленных надежд соседей на российский бизнес? Или дело в чем-то другом?..