В отличие от японцев, у китайцев нет надежд на бизнес во Владивостоке

Владивосток давно открыл городские ворота сотрудничеству со странами-соседями. Центр торговли префектуры Тоттори работает в краевом центре уже полтора года. Причем это первое представительство префектуры в России. Готова открыть представительство в Приморье китайская провинция Цзилинь. Однако уже несколько лет как прекратило деятельность представительство китайской провинции Хэйлунцзян и как части ее - представительство города Суйфэньхэ. Это свидетельство неосуществленных надежд соседей на российский бизнес? Или дело в чем-то другом?..