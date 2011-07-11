Владивосток отрабатывает уже четвертый туристический бренд

Что такое триста миллионов человек вокруг 600-тысячного Владивостока – это все равно, что в тысячекилометровой зоне оказалось все население США, или дважды население России. А что такое тысяча километров – это полтора-два часа лета на самолете или менее суток на поезде. Думаю, что и по деньгам это вполне доступно значительной части окружающего нас населения. И если это так, то нужно в первую очередь развивать в городе инфраструктуру туризма, только никак не возрождать предприятия оборонно-промышленного комплекса, нефтехимию или переработку бокситов. Да, сегодня все достопримечательности нашего города можно увидеть из окна автобуса за полдня (пока тот стоит в пробках). Но ведь и те туристические ресурсы, которые есть в городе, мы не используем, они пока не стали объектами туристического показа.