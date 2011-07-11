Во Владивостоке мусор из проблемы стал прибыльным делом

Напомним, более 30 лет Владивосток удерживал сомнительную славу единственного в России крупного города без очистных сооружений. В рамках подготовки к саммиту АТЭС столица Приморья получит очистные сооружения, которые станут лучшими в стране и шестыми в мире по объемам очистки и качеству сооружений. Все твердые отходы Владивостока десятилетиями свозились на Горностаевскую свалку, которая отравляла и морскую акваторию, и воздух в округе. В конце 2010 года ее удалось закрыть. А в мае 2011 года в городе запустили передовой мусороперерабатывающий комплекс.