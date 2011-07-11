Во Владивостоке открывается Центр оказания бесплатной юридической помощи населению

Так, в день открытия в работе Центра примут участие руководители Управления Минюста России по Приморскому краю, Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, Управления Росреестра по Приморскому краю, Управления Федеральной налоговой службы РФ по Приморскому краю, Управления ЗАГС Приморского края, Приморской краевой нотариальной палаты, Адвокатской палаты Приморского края, Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Юридического института Дальневосточного федерального университета, Дальэнергосбыта – филиала ОАО «ДЭК».