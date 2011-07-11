За клиентами МТС начинают следить

«Уже несколько лет на рынке связи похожая ситуация: рост числа новых абонентов компаний не приносит необходимой прибыли для компании, так как затраты на привлечение новых клиентов не окупаются. Таким образом, выход прост – нужно детально изучить уже лояльных к компании клиентов и не допустить, чтобы они поменяли оператора. Именно для этого и проводятся такие исследования. Что касается волнений граждан о том, что их данные могут быть переданы в силовые структуры, то, теоретически это можно сделать, но нужно понимать – если вами заинтересовалось ФСБ, о вас в любом случае выяснят все, даже и без таких статистических данных. Представьте себе, сколько миллионов клиентов у каждого сотового оператора – кому может потребоваться следить за каждым из них? Поэтому проверки могут быть только адресные, а не массовые, у всех силовиков в стране не хватит штата для такого тотального контроля. При этом многие пользователи в социальных сетях так много рассказывают о себе, указывают свои данные, вплоть до мобильного телефона. Поэтому зачастую и наблюдать за ними с помощью новых технологий не нужно – достаточно просто зайти к ним на страницу», - отметил Антон Погребинский.