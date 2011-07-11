За клиентами МТС начинают следить

Компания МТС официально сообщила о запуске системы, анализирующей социальные связи абонентов в России. Сотовому оператору нужна информация о звонках, sms и интернет-соединениях своих абонентов, чтобы удержать их.
Теперь сотрудники оператора будут собирать информацию о контактах между клиентами – для того, чтобы выявить, как и какие клиенты способствуют распространению услуг компании среди своих постоянных контактов, пишет "Гудок".
Главная цель мониторинга - повысить эффективность продвижения собственных продуктов и услуг, а для этого нужно четко представлять – что нужно абоненту, и чем он с удовольствием пользуется. Для этого используется Social Network Analysis - это решение осуществляет автоматизированный анализ популярных социальных сетей и классифицирует клиентскую базу по группам.
Для сотового оператора это уже не первый опыт – пилотный проект был проведен в Свердловской области, где были обработаны данные приблизительно миллиона абонентов. Опыт в компании назвали удачным, но полных результатов его пока не обнародовали. Теперь система приступила к накоплению и обработке информации о клиентах МТС во всех регионах.
Сами абоненты пока не проявили своего отношения к политике компании, хотя отдельные голоса недовольных уже есть. Людей волнуют вопросы конфиденциальности и защиты собственной информации, которую социальные сети могут раскрывать – в частности, сохраняются ли в каком-либо виде данные о клиенте, когда он использует программы вроде Skype, ICQ, или даже просто электронную почту с мобильного устройства, собираются ли некоторые базы о клиенте, и, самое главное – если собираются, то как потом сипользуются?
Эльдар Муртазин считает, что опасения пользователей беспочвенны. «Эта система создана именно для составления общей картины активности пользователей, она не предназначена для персонифицированного анализа действий конкретного человека. Модель западная, и создавалась она именно исходя из бизнес–параметров – для определения уровня активности в определенных сегментах, чтобы впоследствии четко представлять, что людям нужно, что им нравится, и каким образом лучше построить свои будущие предложения, чтобы пользователям они были удобны. Беспокоятся люди и о том, что если существует определенная собранная информация, то ее ведь можно передать в ФСБ, например, если будет запрос? Сразу говорю – нет, поскольку ее собирают иначе, для статистики, никому не нужно вместе с каждой единицей статистического исследования указывать ее паспортные данные или адрес», - отметил аналитик.
Партнер аналитического агентства Advanced Communications&Media Антон Погребинский считает, что с точки зрения бизнеса такую методологию нужно было применять еще несколько лет назад, и не только МТС, а всем операторам связи.
«Уже несколько лет на рынке связи похожая ситуация: рост числа новых абонентов компаний не приносит необходимой прибыли для компании, так как затраты на привлечение новых клиентов не окупаются. Таким образом, выход прост – нужно детально изучить уже лояльных к компании клиентов и не допустить, чтобы они поменяли оператора. Именно для этого и проводятся такие исследования. Что касается волнений граждан о том, что их данные могут быть переданы в силовые структуры, то, теоретически это можно сделать, но нужно понимать – если вами заинтересовалось ФСБ, о вас в любом случае выяснят все, даже и без таких статистических данных. Представьте себе, сколько миллионов клиентов у каждого сотового оператора – кому может потребоваться следить за каждым из них? Поэтому проверки могут быть только адресные, а не массовые, у всех силовиков в стране не хватит штата для такого тотального контроля. При этом многие пользователи в социальных сетях так много рассказывают о себе, указывают свои данные, вплоть до мобильного телефона. Поэтому зачастую и наблюдать за ними с помощью новых технологий не нужно – достаточно просто зайти к ним на страницу», - отметил Антон Погребинский.
Добавим к сказанному, что с точки зрения ФСБ спецслужбы должны иметь доступ к данным всех сотовых операторов, действующих на территории России - как российских, так и иностранных - для того, чтобы пресекать противоправную деятельность - об этом заявил директор службы Александр Бортников. Более того, глава ФСБ напомнил, что рабочие контакты предполагается наладить также с Google и Skype – компаниями, предоставляющими услуги голосовой связи, для того, чтобы решать «свои специфические задачи».