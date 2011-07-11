Завершены работы по прокладке высоковольтного подводного кабеля через пролив Босфор Восточный

Как писал "ЗР", работы по прокладке подводного кабеля, изготовленного на заводе японской компании JPS, были начаты 4 июня. В настоящее время в месте выхода кабеля на сушу на острове Русский завершаются подготовительные работы по монтажу муфт, которые соединят подводный и наземный кабели. Стыковку сухопутного и подводного кабеля планируется закончить в сентябре. Полностью завершить работы по строительству линии электропередачи 220 кВ Зеленый угол - Русская намечено в декабре 2011 года.