Дума Владивостока утвердила план по бюджетным доходам, увеличенный на 2,29 млрд рублей

Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Павел Серебряков отметил в содокладе, что в корректировке предусмотрены бюджетные ассигнования на ремонт фасадов жилых домов; на софинансирование регионального проекта «Дом, в котором мы живем», предусматривающего ремонт многоквартирных домов; на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники; на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; на приобретение экологичных антигололедных материалов; на организацию отдыха детей в каникулярное время; на открытие и содержание групп кратковременного пребывания детей, на приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений и другие нужды. Об этом "ЗР" сообщил Отдел по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Думы г. Владивостока.