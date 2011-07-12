Евросоюз готовится к выборам в России

Однако, по мнению г-жи Эштон, «политический плюрализм все еще сталкивается с трудностями». Верховный представитель ЕС по иностранным делам в качестве примера трудностей назвала отказ Минюста РФ в регистрации Партии народной свободы (ПАРНАС). При этом ЕС отметил, «что требования в России к минимальному числу членов партии – самые высокие в Европе. … Европейский суд по правам человека не убежден, что эти требования являются необходимыми».