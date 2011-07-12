ГИБДД и автошколы продолжают конфликт

Спор частнохозяйствующего субъекта и государственного разрешительного органа вылился в конфронтацию, грозящую обрушить процесс обучения и сдачи экзаменов на водительское удостоверение в Приморском крае. И это происходит в то время, когда автошколам необходимо консолидироваться, а ГИБДД - из противников и оппонентов превратить их в партнера. Ведь ни во Владивостоке, ни в Артеме и нигде в Приморье нет автодрома, отвечающего всем требованиям и нормативам. Материально-техническая база автошкол пребывает в упадке и требует колоссальных вложений. Эти проблемы надо решать в первую очередь. С их решением всякие коммерческие прослойки отомрут. Паразиты ведь появляются при грязи и во время войн.