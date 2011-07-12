Непрожиточный минимум

«Ночь я сижу и работаю. Мне 63 года, я на пенсии, работу нашла «на дому» - бухгалтером. Имею высшее экономическое образование, стаж 40 лет на должности главного бухгалтера. Все время мысль не покидает мою голову, почему в стране, в которой я родилась и живу, установлен прожиточный минимум. Сами эти слова унижают. Эти два слова дают право на хлеб и тапочки, и не более. Почему в прожиточный минимум не входят расходы по жилищно-коммунальным услугам, и где найти деньги на их оплату? Приходиться работать. Так, если 132 рубля (пенсия в 80-е годы) разделить на стоимость буханки хлеба 15 копеек и умножить на нынешнюю стоимость буханки хлеба, а это во Владивостоке в магазине 20 рублей, то получается 17600 рублей. (132:0,15х20=17600 рублей). Уверяю вас, мне хватило бы этих денежных средств на спокойную жизнь. Но я получаю пенсию в два раза меньше».