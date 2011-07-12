Побратимы Ниигата и Владивосток отменят 20-летие своих отношений

Главная и массовая часть праздничных мероприятий пройдет в воскресенье, 17 июля, с 11.00 до 17.00 на первом пляже бухты Лазурная (Шамора). Отдыхающих здесь порадует не только "японский блок" - подарок из нашего города-побратима: запуск и битва гигантских воздушных змеев и мастерская по их изготовлению, мастер-классы по рисованию манга, выставка работ выпускников колледжа манга и аниме из Ниигаты, но и насыщенная программа, подготовленная местными коллективами и аниматорами.