Побратимы Ниигата и Владивосток отменят 20-летие своих отношений

Во Владивостоке с 16 по 21 июля пройдут Дни Ниигаты, посвященные 20-летию установления побратимских отношений между Владивостоком и Ниигатой. Именно Ниигата стала первым побратимом нашего города.
Представительная делегация из Ниигаты (около 50 человек), которую возглавят мэр этого города Акира Синода и председатель муниципального собрания Такаси Фудзита, прибудет во Владивосток 15 июля. В ее составе - представители гостиничного и туристического бизнеса, а также сотрудники специализированного колледжа изобразительных жанров манга и аниме, мастера по изготовлению и запуску гигантских воздушных змеев, спортсмены и тренеры юношеской футбольной команды.
На субботу, 16 июля, намечен визит японской делегации во Всероссийский детский центр "Океан", где состоится товарищеский футбольный матч между командой клуба Albirex Niigata и сборной участников спортивной смены ВДЦ "Океан", пройдет запуск воздушных змеев, а также мастер-классы по рисованию японских комиксов манга и изготовлению воздушных змеев под руководством японских специалистов.
Главная и массовая часть праздничных мероприятий пройдет в воскресенье, 17 июля, с 11.00 до 17.00 на первом пляже бухты Лазурная (Шамора). Отдыхающих здесь порадует не только "японский блок" - подарок из нашего города-побратима: запуск и битва гигантских воздушных змеев и мастерская по их изготовлению, мастер-классы по рисованию манга, выставка работ выпускников колледжа манга и аниме из Ниигаты, но и насыщенная программа, подготовленная местными коллективами и аниматорами.
Владивостокцев и гостей нашего города ждет встреча с Нептуном и его свитой, конкурс тельняшек, веселые соревнования, танцы на песке, боди-арт в стиле Japan, дефиле костюмов героев японских комиксов и фильмов.
В тот же день, 17 июля, ориентировочно в 10.00 и 15.00 на стадионе "Юность" по ул. Овчинникова футбольная команда Albirex Niigata проведет две товарищеские встречи со сверстниками из Владивостока.
В понедельник, 18 июля, гостей из Ниигаты ждет большая экскурсия по Владивостоку и острову Русский. В тот же день, 18 июля, с 10 до 11.30 в Японском центре (Океанский проспект, 37) состоится презентация туристического потенциала Ниигаты и пройдет семинар для представителей туристического и гостиничного бизнеса Владивостока.
Во вторник, 19 июля, официальные представители японский делегации покинут наш гостеприимный город. А футболисты из Albirex Niigata продолжат проводить во Владивостоке совместные тренировки и товарищеские матчи c юношескими командами "Луч-Энергия", "Океан" (Находка) и "СКА-Энергия" (Хабаровск) до 21 июля.