Полиция решила защитить персональные данные

За неполные три года было ввезено несколько десятков тысяч автомобилей, и, по словам одного полицейского чиновника, каждая пятая машина оформлялась на «подставных» лиц. Только с начала 2011 года в РФ через дальневосточные порты были ввезены более 25 тыс. автомобилей. Из них примерно пятая часть имеет в «продавцах» граждан, которые об этом узнают только в следующий налоговый период.