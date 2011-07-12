В ЖКХ Владивостока появились новые управдомы

Подготовка специалистов проходила на базе НОУ ДПО «Формат» и УК «Мажордом». В течение полутора месяцев «студенты» постигали азы управления домом, изучая технические, организационные, правовые, экономические и социально-психологические вопросы. «Помимо теории очень важно было передать людям наш практический опыт, учитывающий специфику региона. Во многом поэтому преподавательский коллектив в основном состоял из специалистов-практиков, - отметила Олеся Богомаз, генеральный директор УК «Мажордом», организатор проекта. – Часть занятий носили сугубо практический характер. Группа выезжала на объекты, знакомилась с работой управляющих, под руководством инженера спускалась в подвалы, где он наглядно показывал коммуникации и рассказывал о них. На занятиях по психологии, которые пользовались особой любовью, проходили игры, адаптированные под специфику отношений между управляющим и жильцами».