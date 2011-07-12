Власть наметила кандидатов

Партия «Единая Россия» и созданный в ее поддержку общенародный фронт (ОНФ) наметили свои списки кандидатов на предстоящие 4 декабря выборы в Госдуму и в Законодательное Собрание Приморского края (ЗС ПК). Теперь претенденты должны пройти согласование в Москве, а затем - праймериз, то есть внутрипартийное голосование, по итогам которого станет ясно – имеют ли выдвинутые люди авторитет и поддержку среди однопартийцев.