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Во Владивостоке самовольные постройки снесут по новому правовому акту

12 июля 2011, 21:30
Данные изменения вызваны необходимостью в преддверии проведения саммита АТЭС в 2012 году осуществлять освобождение незаконно занятых земельных участков с целью их дальнейшего предоставления под объекты саммита АТЭС или проведения благоустройства.

8 июля Дума Владивостока в трех чтениях приняла проект муниципального правового акта «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории города Владивостока».

Об этом сообщил отдел по взаимодействию со СМИ и общественным организациям Думы Владивостока.

Как отметила председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марина Ломакина, проект был внесен администрацией города. Проектом предусмотрено расходное обязательство Владивостокского городского округа по сносу самовольной постройки в случае неисполнения судебного решения о сносе самовольной постройки лицом ее установившим. С последующим взысканием с него средств. Данные изменения вызваны необходимостью в преддверии проведения саммита АТЭС в 2012 году осуществлять освобождение незаконно занятых земельных участков с целью их дальнейшего предоставления под объекты саммита АТЭС или проведения благоустройства.

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Политика
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