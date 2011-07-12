Во Владивостоке самовольные постройки снесут по новому правовому акту

Как отметила председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Марина Ломакина, проект был внесен администрацией города. Проектом предусмотрено расходное обязательство Владивостокского городского округа по сносу самовольной постройки в случае неисполнения судебного решения о сносе самовольной постройки лицом ее установившим. С последующим взысканием с него средств. Данные изменения вызваны необходимостью в преддверии проведения саммита АТЭС в 2012 году осуществлять освобождение незаконно занятых земельных участков с целью их дальнейшего предоставления под объекты саммита АТЭС или проведения благоустройства.