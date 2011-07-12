Во Владивостоке зажглись новые фонари

Кроме Светланской новые фонари будут установлены на Океанском проспекте - от ул. Светланской до парка; на ул. Семеновской - от стадиона «Динамо» до отеля «Хёндэ»; на ул. Алеутская (от вокзала до парка) и на Корабельной набережной. Правда, на набережной фонари будут несколько иными по дизайну, но тоже с энергосберегающими лампами. Об этом нам сообщил Владимир ЛАТЫШЕВ, директор МУПВ «ВПЭС». Это МП является генподрядчиком работ, завершить которые планируется к сентябрю 2011 года.