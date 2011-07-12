Забор морской воды для опреснительной установки на о. Русском ведется без договора

Строительство водной «Пушкинской депрессии» и нитки водовода до о. Русский ведется в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Стоимость первой очереди объекта, включая обустройство Пушкинской депрессии и третьей нитки водовода до Владивостока, оценивается в 6,7 млрд рублей. А далее – пока вопрос. В ноябре прошлого года было объявлено, что строительство водовода на о. Русский отложено. На переход водовода под дном пролива Босфор Восточный не хватило 2 млрд рублей. Вместо него на острове уже поставили опреснительную установку, которая снабжает пресной водой рабочих строек. Но забор морской воды для опреснения, как это требуется по закону, не оформлен соответствующим договором. По словам руководителя Амурского БВУ по Приморскому краю Владимира ПОНОМАРЕВА, водопользователи пока не обращались за заключением такого договора.