Альфа-Банк и Промсвязьбанк объединили банкоматные сети

Промсвязьбанк и Альфа-банк объявили об объединении своих банкоматных сетей. Таким образом теперь общая сеть банкоматов обоих банков включает в себя более 3 тыс. устройств в 300 населенных пунктах России. Кроме того, планируется и дальше увеличивать число банкоматов.