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Альфа-Банк и Промсвязьбанк объединили банкоматные сети

3 августа 2011, 02:33
Теперь общая сеть банкоматов обоих банков включает в себя более 3 тыс. устройств.

Промсвязьбанк и Альфа-банк объявили об объединении своих банкоматных сетей. Таким образом теперь общая сеть банкоматов обоих банков включает в себя более 3 тыс. устройств в 300 населенных пунктах России. Кроме того, планируется и дальше увеличивать число банкоматов.

Клиенты этих банков смогут пользоваться банкоматом банка-партнера на одинаковых условиях. Обслуживание будет осуществляться без взимания дополнительных комиссий.

Также с 1 сентября 2011 года Промсвязьбанк и Альфа-банк для держателей карт банка-партнера снимают ограничения по сумме выдачи наличных, установленных для держателей карт других банков, уточнили в пресс-службе Промсвязьбанка

#Новости#Дальний Восток#Общество
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