Директор выплатила зарплату и штраф

По данному факту прокурор Серышевского района на имя директора ООО «МиС Агро» Татьяны Михайловой внес представление с требованием устранить нарушения нарушение трудового законодательства. Кроме того, в отношении директора ООО «МиС Агро» возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда), которое для рассмотрения по существу направлено в Государственную инспекцию труда Амурской области.