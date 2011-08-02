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Директор выплатила зарплату и штраф

3 августа 2011, 02:27
В Амурской области благодаря вмешательству прокуратурыдиректор ООО «МиС Агро» выплатил задолженность по зарплате в сумме более 1,2 млн руб.

Прокуратура Серышевского района Амурской области по обращениям работников ООО «МиС Агро» провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда, выявлены многочисленные нарушения.

Установлено, что руководство ООО «МиС Агро» в нарушение требований ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации не выплатило 125 работниками за май 2011года заработную плату. Сумма задолженности составила более 1 миллиона 200 тыс. рублей.

По данному факту прокурор Серышевского района на имя директора ООО «МиС Агро» Татьяны Михайловой внес представление с требованием устранить нарушения нарушение трудового законодательства. Кроме того, в отношении директора ООО «МиС Агро» возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда), которое для рассмотрения по существу направлено в Государственную инспекцию труда Амурской области.

Требования прокурора района удовлетворены, директор ООО «МиС Агро» Татьяна Михайлова признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 тысячи рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования руководство ООО «МиС Агро» выплатило 125 работникам заработную плату в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры.

#Новости#Дальний Восток#Происшествия
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