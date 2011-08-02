Директор выплатила зарплату и штраф

Прокуратура Серышевского района Амурской области по обращениям работников ООО «МиС Агро» провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда, выявлены многочисленные нарушения.
Установлено, что руководство ООО «МиС Агро» в нарушение требований ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации не выплатило 125 работниками за май 2011года заработную плату. Сумма задолженности составила более 1 миллиона 200 тыс. рублей.
По данному факту прокурор Серышевского района на имя директора ООО «МиС Агро» Татьяны Михайловой внес представление с требованием устранить нарушения нарушение трудового законодательства. Кроме того, в отношении директора ООО «МиС Агро» возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда), которое для рассмотрения по существу направлено в Государственную инспекцию труда Амурской области.
Требования прокурора района удовлетворены, директор ООО «МиС Агро» Татьяна Михайлова признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 тысячи рублей.
В результате принятых мер прокурорского реагирования руководство ООО «МиС Агро» выплатило 125 работникам заработную плату в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры.