Главный судебный пристав края встретился с представителями СМИ

На встрече с главным судебным приставом Приморского края собрались представители порядка пятнадцати средств массовой информации. В ходе беседы с журналистами Андрей Углов ответил на вопросы, касающиеся применения программного комплекса «Дорожный пристав», наложения ареста на домашних животных, механизма вынесения постановления об ограничении права выезда за границу и его снятия. Также он отметил снижение количества поступающих в УФССП России по Приморскому краю исполнительных документов о взыскании административных штрафов и алиментов, что, возможно, свидетельствует о повышении уровня сознательности приморцев, сообщает УФССП России по Приморскому краю.