Главврача приговорили к 2 годам лишения свободы

Суд первой инстанции признал доказанным, что в период работы в должности главного врача МУЗ «Амбулатория № 1» с. Новоникольск Уссурийского городского округа Донцов, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, сообщал заведомо ложные сведения о пролеченных в 2009 году пациентах в рамках оказания услуги «стационар на дому», которым фактически данная услуга не оказывалась.