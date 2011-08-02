К тому же, как заметил спикер парламента Сергей ХОХЛОВ, можно считать и по-другому: если бы для МСБ был установлен обычный режим налогообложения, не осталось бы вообще никаких платежей в бюджет, так как легальный бизнес просто прекратил бы свое существование. А доля малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах края постоянно растет: в 2010 году она достигла, по оценке регионального управления налоговой службы, 8,3 млрд рублей, или 16,2% всех поступлений. При этом в сфере МСБ трудятся и получают средства для обеспечения жизненных потребностей своих семей 26,7% жителей края, что также нельзя не учитывать при обсуждении его места и роли. В результате Сергей Хохлов и резюмировал: спецрежимы нельзя считать льготой – они скорее условие выживания МСБ в крае.