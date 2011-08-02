Депутаты Законодательной думы Хабаровского края будут настаивать на том, чтобы вопросами развития малого и среднего бизнеса в правительстве региона занимались отраслевые министерства. Такое решение было принято в ходе депутатских слушаний «О влиянии льготного налогообложения на развитие субъектов малого предпринимательства в Хабаровском крае».
Прежде всего представителям предпринимательских организаций удалось доказать краевым парламентариям, что ошибочно считать льготами применяемые в отношении бизнеса налоговые режимы. По данным министерства финансов края, специальные налоговые режимы используют более 70% представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). И поскольку упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход предполагают освобождение от уплаты таких видов платежей, как налог на прибыль, налог на имущество и налог на добавленную стоимость, краевой минфин относит неполучение отчислений по указанным налогам к льготам для МСБ Хабаровского края, составившим в 2010 году сумму в 1,2 млрд рублей, которая и фигурирует в качестве аргумента поддержки бизнеса во всех официальных отчетах. По заявлению заместителя министра финансов края Галины БАБИЧ, налоговая нагрузка на применяющие спецрежимы компании малого бизнеса в 3-4 раза ниже, чем на предприятия, использующие обычный формат налогообложения.
Однако руководители общественных предпринимательских объединений в один голос выразили несогласие с такой постановкой вопроса, заявив, что система налогообложения МСБ принята на федеральном уровне, является часто понуждающей, не предоставляющей возможности выбора для предпринимателей, отвечает сложным условиям существования сектора и не может расцениваться как налоговая льгота. К тому же, по данным уже заместителя министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края Юрия ЧАЙКИ, средний показатель рентабельности в крупных компаниях выше, чем в системе МСБ. И выходит, что не совсем корректно сравнивать положение больших и малых, считать потерянные доходы бюджета от виртуальной разницы налого-обложения.
К тому же, как заметил спикер парламента Сергей ХОХЛОВ, можно считать и по-другому: если бы для МСБ был установлен обычный режим налогообложения, не осталось бы вообще никаких платежей в бюджет, так как легальный бизнес просто прекратил бы свое существование. А доля малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах края постоянно растет: в 2010 году она достигла, по оценке регионального управления налоговой службы, 8,3 млрд рублей, или 16,2% всех поступлений. При этом в сфере МСБ трудятся и получают средства для обеспечения жизненных потребностей своих семей 26,7% жителей края, что также нельзя не учитывать при обсуждении его места и роли. В результате Сергей Хохлов и резюмировал: спецрежимы нельзя считать льготой – они скорее условие выживания МСБ в крае.
После отказа считать льготами систему налогообложения оказалось, что реальных налоговых льгот малому предпринимательству в 2010 году краевым бюджетом было предоставлено на 11 млн рублей, или 0,4% от суммы налогов, внесенных бизнесом в бюджет региона. Получилось, что курс на снижение налоговых льгот, о котором было объявлено в самом начале заседания, выполнить нельзя, поскольку таких льгот малому бизнесу край и не дает. Тогда началось реальное обсуждение возможностей Хабаровского края по фактической поддержке предпринимательства. И от планов по проверке действенности льгот депутаты с собравшимися перешли к разбору положений, мешающих дальнейшему развитию МСБ, к формированию предложений по предоставлению действенных мер помощи, расширению числа субъектов малого предпринимательства, имеющих право на пользование льготами, упрощение механизмов получения льгот и преференций.
В качестве одной из мер реформирования подходов к работе с МСБ в крае и прозвучало поддержанное многими, включая министра экономического развития края Виктора КАЛАШНИКОВА, предложение подключить к делу развития малого бизнеса отраслевые министерства. Сегодня получается так, что МСБ занимается отдельное управление в краевом минэкономики, а для отраслевых структур правительства забота о развитии малого предпринимательства является чем-то теоретическим, предметом чужой ответственности. Между тем, МСБ не может работать сам по себе, он является составной частью отраслей экономики и должен рассматриваться как приоритет при формировании планов развития этих отраслей. Только так, по мнению большинства участников слушаний, можно добиться желанного увеличения доли малого предпринимательства в производственном секторе, сформировать на базе крупных промышленных предприятий кластеры, дающие развитие многим компаниям МСБ, занятым в удовлетворении потребностей большой экономики.