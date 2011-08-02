«Луч-Энергия» разгромил аутсайдера национальной лиги Кореи – 5:0

Счет был открыт на 16 минуте встречи. Сначала Свежов прострелил на Стрелкова, но последний упустил момент и заработал только угловой. Но после ввода мяча в игру со стандарта «желто-синие» добились результата». Кренделев подал мяч на дальнюю штангу, Стрелков принимает мяч и отдает Кристичу, который и открывает счет в поединке.