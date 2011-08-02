Обама потерял десятки тысяч читателей в Twitter

Президент США Барак Обама за несколько часов лишился около 36 тысяч подписчиков в сервисе микроблогов Twitter. Дело в том, что в пятницу Барак Обама обратился к более чем 9 миллионам своих читателей в Twitter с просьбой при помощи микроблога воздействовать на конгрессменов-республиканцев от своих штатов и попросить их о поддержке компромиссного антикризисного плана.