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Обама потерял десятки тысяч читателей в Twitter

3 августа 2011, 02:01
Президент США Барак Обама за несколько часов лишился около 36 тысяч подписчиков в сервисе микроблогов Twitter.

Президент США Барак Обама за несколько часов лишился около 36 тысяч подписчиков в сервисе микроблогов Twitter. Дело в том, что в пятницу Барак Обама обратился к более чем 9 миллионам своих читателей в Twitter с просьбой при помощи микроблога воздействовать на конгрессменов-республиканцев от своих штатов и попросить их о поддержке компромиссного антикризисного плана.

Затем аккаунт Обамы стал выдавать ссылки на аккаунты каждого республиканца в Twitter; при этом использовался хэштэг #compromise, пишет Лента.Ру. Стоит отметить, что на настоящий момент в Конгрессе США насчитывается 287 республиканцев.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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