Официальная численность безработных снизилась на 0,8%

Минздравсоцразвития РФ представило данные мониторинга рынка труда в разрезе субъектов РФ, согласно которым в период с 13 по 27 июля 2011 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,8 % (или 11 322 человека) и по состоянию на 27 июля составила 1 393 649 человек.