Приморские полицейские отправились в командировку в Чечню

С напутственным словом выступил заместитель начальника Управления МВД России по Приморскому краю - начальник полиции Олег Долгий. Он наказал бойцам ответственно выполнять служебные обязанности по защите Конституционного строя, приказал вернуться домой в добром здравии и полном составе. Кроме того, перед отправкой Олег Долгий дал бойцам свои указания и распоряжения относительно несения службы.