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Приморские полицейские отправились в командировку в Чечню

3 августа 2011, 01:49
Из Приморья на Северный Кавказ отправился очередной сводный отряд полиции.

Из Приморья на Северный Кавказ отправился очередной сводный отряд полиции. Стражи порядка будут в течение полугода охранять общественный порядок и безопасность в станице Шелковская Чеченской республики. Сопровождает полицейских к месту дислокации заместитель начальника приморской полиции Александр Мамрак.

С напутственным словом выступил заместитель начальника Управления МВД России по Приморскому краю - начальник полиции Олег Долгий. Он наказал бойцам ответственно выполнять служебные обязанности по защите Конституционного строя, приказал вернуться домой в добром здравии и полном составе. Кроме того, перед отправкой Олег Долгий дал бойцам свои указания и распоряжения относительно несения службы.

После построения под звуки оркестра на перроне железнодорожного вокзала прошло трогательное прощание с родными и друзьями.

Эта командировка является для приморских полицейских делако не первой с начала Чеченской кампании. В течение этого периода в Северо-Кавказском регионе проходили службу, сменяя друг друга, более трех тысяч сотрудников органов внутренних дел Приморского края.

Александр Степанович Мамрак подчеркнул, что о профессиональной работе приморских полицейских свидетельствуют многочисленные благодарственные письма руководства временной оперативной группировки в Чеченской республике, направленные в адрес начальника Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Андрея Николаева, а также правительственные награды, которыми удостоены сотрудники.

#Новости#Владивосток#Общество
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