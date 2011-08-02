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Сотрудник краевого УВД избил начальника межрайонного ОВД

3 августа 2011, 02:05
В Камчатском крае перед судом предстанет бывший сотрудник штаба краевого УВД за причинение телесных повреждений начальнику межрайонного ОВД.

Следственными органами Следственного комитета по Камчатскому краю завершено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника краевого УВД, старшего лейтенанта милиции, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти).

По данным следствия, ночью 24 мая 2011 года, сотрудник краевого УВД находясь в служебной командировке в состоянии алкогольного опьянения, в фойе дежурной части МОВД «Усть-Камчатский», не реагируя на законные требования начальника данного отдела милиции прекратить свои противоправные действия и непристойное поведение, кулаком нанес ему один удар в область лица, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю.

#Новости#Дальний Восток#Происшествия
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