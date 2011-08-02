Сотрудник краевого УВД избил начальника межрайонного ОВД

По данным следствия, ночью 24 мая 2011 года, сотрудник краевого УВД находясь в служебной командировке в состоянии алкогольного опьянения, в фойе дежурной части МОВД «Усть-Камчатский», не реагируя на законные требования начальника данного отдела милиции прекратить свои противоправные действия и непристойное поведение, кулаком нанес ему один удар в область лица, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга.