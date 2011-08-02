У Приморья выдающиеся перспективы в производстве зерновых

"Очень важен такой формат семинара, когда на площадке конкретного хозяйства, в реальных экономических условиях показано внедрение новых сортов зерновых, которые дают высокую урожайность, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков. - Показана современная техника, которая может попасть на вооружение тружеников села. Здесь же происходит обмен мнениями по разным вопросам. В целом число прибыльных хозяйств в Приморском крае неуклонно растет. Рост объемов производства по сравнению с прошлым годом составил уже 4,5 процента. Поэтому можно отметить, что положительные тенденции есть. Но мы считаем, что при большей финансовой поддержке со стороны краевого бюджета урожайность и достижения были бы больше".