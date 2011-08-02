У Приморья выдающиеся перспективы в производстве зерновых

Каких успехов удалось добиться сельхозпроизводителям в этой области, продемонстрировало крестьянско-фермерское хозяйство Анатолия Стаценко в рамках Научно-производственного семинара "День поля", сообщает пресс-служба ЗС ПК.
Здесь обрабатывается около пяти тысяч гектаров пашни. На этой территории земледелец занимается выращиванием пшеницы, ячменя, ржи, овса и сои, а также ведет экспериментальные посевы высокопродуктивных сортов этих культур.
"Очень важен такой формат семинара, когда на площадке конкретного хозяйства, в реальных экономических условиях показано внедрение новых сортов зерновых, которые дают высокую урожайность, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков. - Показана современная техника, которая может попасть на вооружение тружеников села. Здесь же происходит обмен мнениями по разным вопросам. В целом число прибыльных хозяйств в Приморском крае неуклонно растет. Рост объемов производства по сравнению с прошлым годом составил уже 4,5 процента. Поэтому можно отметить, что положительные тенденции есть. Но мы считаем, что при большей финансовой поддержке со стороны краевого бюджета урожайность и достижения были бы больше".
Агроном крестьянско-фермерского хозяйства "Стаценко А.М." Остапенко Александр рассказал про первый год эксперимента по выращиванию гибрида пшеницы под названием "Тритикале": "Этот сорт образуется путем скрещивания двух культур - озимой пшеницы и ржи. При этом существенно повышаются качественные показатели такой пшеницы: урожайность более 100 центнеров с гектара, устойчивость к вредителям, болезням и климату".
"Наше хозяйство существует с 1991 года. Более 20 лет мы занимаемся производством зерновых культур, - рассказал о своем деле глава КФХ Анатолий Стаценко. - С начала девяностых годов мы испытываем различные озимые сорта: сибирские, алтайские, омские, волжские и другие . Сегодня мы остановились на сортах Ульяновского НИИ сельского хозяйства. Это пшеница "Волжская засухоустойчивая". Также мы наблюдаем за посевами шести сортов краснодарской пшеницы и трех сортов "Тритикале". "Тритикале" на наш взгляд очень перспективная культура. Она может быть использована местными хлебопекарными предприятиями для производства хлеба и птицефабриками, для обеспечения птиц фуражем".
Следует отметить, что данное хозяйство находится в Михайловском районе, являющимся одним из лидирующих в валовом производстве сельскохозяйственной продукции края. Здесь насчитывается 14 крупных сельхозпредприятий, а вместе с частными сельхозпроизводителями и крестьянско-фермерскими хозяйствами - около 30.
"В нашем районе культура земледелия на высоком уровне, и мы стараемся не сдавать своих позиций. Недаром семинар проходит на этой территории. Кроме того, многие хозяйства получают существенную поддержку из краевого бюджета, в том числе субсидии на произведенную продукция, техническое переоснащение отрасли, ввод залежных земель. Более 60 млн рублей ежегодно получает район на эти цели. Если бы не эти меры, то таких показателей мы бы не достигли", - сказал глава Михайловского района Анатолий Чеботков.
Как рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Николай Борисов, семинар собрал 225 участников со всего Приморья: "Самое главное, что после теоретической части в Доме культуры села люди не разошлись, а приехали на поля, чтобы увидеть в работе новые комбайны. Это показатель того, насколько такой опыт необходим. В крае ведется государственная поддержка в плане технического переоснащения. Ежегодно на это направляется свыше 100 миллионов бюджетных средств, что позволяет сельхозпроизводителям закупать новую технику и оборудование".