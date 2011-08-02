В ДФО свыше 440 должностных лиц ответят за нарушения законодательства о противодействии терроризму

В Дальневосточном федеральном округе обобщена практика прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму в первом полугодии 2011 г.
С начала текущего года прокуроры провели свыше 900 проверок, в ходе которых выявлено 1797 нарушений.
Прокуроры Сахалинской области, Приморского края, Еврейской автономной области принимали меры по приведению нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в соответствие с федеральным законодательством.
В ряде регионов отсутствовали муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения органов местного самоуправления и населения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации их последствий.
Так, только после вмешательства прокуратуры Приморского края целевые и иные программы по профилактике терроризма и экстремизма приняты в 116 муниципальных образованиях.
В Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия) приняты меры к устранению нарушений при реализации мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов ТЭК и ЖКХ, в том числе их ненадлежащему финансированию.
Выявлены факты нарушений антитеррористического законодательства в местах массового пребывания людей, учреждениях образования, здравоохранения и культуры в Хабаровском, Камчатском, Приморском краях, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.
В Приморском крае в одном из детских садов отсутствовали номера телефонов диспетчерских служб района, дежурных территориальных подразделений ГУ МЧС России и УФСБ России, ОВД района.
В Сахалинской области установлено ненадлежащее обеспечение антитеррористической защищенности объектов жилищно-коммунального хозяйства в части нарушения требований пожарной безопасности, наличия свободного доступа к подвальным и чердачным помещениям.
В Магаданской области ни одно из 45 транспортных предприятий не приняло меры к проведению категорирования и оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, а также к разработке плана по обеспечению безопасности. Аналогичные нарушения выявлены в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области.
Всего в целях устранения нарушений внесено 640 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 303 лица, опротестовано 13 незаконных актов, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 143 должностных лица, объявлено 8 предостережений, в суд направлено 219 заявлений, сообщает пресс-служба Дальневосточной прокуратуры.