В ДФО свыше 440 должностных лиц ответят за нарушения законодательства о противодействии терроризму

В Магаданской области ни одно из 45 транспортных предприятий не приняло меры к проведению категорирования и оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, а также к разработке плана по обеспечению безопасности. Аналогичные нарушения выявлены в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области.