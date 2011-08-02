В Николаевске-на-Амуре заложили рыборазводный завод

«Первый запрет на промышленный лов был введен в 1920 году. Сегодня перед нами стоит стратегическая задача - полное восстановление популяции осетровых. Новые заводы вполне способны помочь осуществиться этим планам, однако на это уйдет немало времени. Сложность задачи должна заставить нас уже сегодня бережнее относиться к сохранению биоразнообразия. От этого зависит будущее нас и наших детей», - сказал Вячеслав Шпорт.