В Приморье на свиноферме нарушались санитарные нормы

Проверяющими также выявлено, что лечение животных проводится самостоятельно, в результате чего в мясе животных могут находиться остаточные количества антибиотиков,содержание которых в мясной продукции категорически недопустимо по причине их вредности для здоровья человека. При этом предубойный осмотр свиней и ветеринарно-санитарная экспертиза туш, гарантирующая отсутствие в них опасных для здоровья человека заболеваний, бактерий и микроорганизмов, не проводится.