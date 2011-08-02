В Приморье задержана группа разбойников

Буквально через два дня в том же районе произошло преступление, не узнать о котором оперативники не могли: на сей раз сообщение в отдел внутренних дел поступило из местной больницы. В медучреждение был доставлен гражданин КНР с ножевым ранением в живот. Выяснилось, что трое неизвестных напали поздно вечером на троих китайцев, попытались отобрать наличные деньги, а, встретив сопротивление одного из мужчин, нанесли удар ножом. Имея четкие сведения о произошедшем разбое, полицейские провели колоссальную работу по сбору информации и выяснению обстоятельств преступления.