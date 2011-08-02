В защиту дальневосточного бизнеса

Наша задача – через развитие экономики Хабаровского края добиться улучшения социального положения его жителей, прежде всего, самых малообеспеченных. С другой стороны, промышленность региона нуждается в системной, в том числе институциональной, поддержке, чтобы уже в обозримом будущем стать основой технологического подъема всего Дальнего Востока России, локомотивом на пути от добычи сырья к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Отдельное внимание должно быть уделено развитию малого и среднего бизнеса. Предприниматели в восточных районах сегодня имеют худшие условия для работы, чем их коллеги в центре и на западе России. Это несправедливо и неправильно. Чтобы Дальневосточный регион развивался, надо создать стимулы, привлекающие сюда бизнес со всей страны.