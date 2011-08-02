Японский центр не хочет переезжать

— В составе нашего университета есть Школа региональных и международных исследований. Мы планируем сделать эту Школу исследовательским центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В мире есть немало примеров успешных консалтинговых фирм, например, в Норвегии, которые помогают бизнесу «выходить в регион». Именно в этой сфере мы будем развивать Школу. И для этого нам важно сохранить сотрудничество со всеми иностранными центрами, которые работают на базе ДВФУ и в городе Владивостоке.