Японский центр не хочет переезжать

Состоялась встреча ректора ДВФУ Владимира Миклушевского с директором Японского центра во Владивостоке г-ном Ойси Сохэй. 15-летие успешного сотрудничества центра и университета стало поводом для взаимных поздравлений и обсуждения планов продолжения совместной деятельности.
Как известно, почти все здания ДВФУ на материке после Саммита АТЭС-2012 и переезда университета на о. Русский будут проданы. Это касается и здания по адресу Океанский проспект, 37, в котором сейчас располагается Японский центр Владивостока. Продажа зданий университета на материке необходима для запуска второй очереди строительства островного кампуса.
Г-н Ойси Сохэй высказал пожелание оставить Японский центр в материковой части города, потому что его деятельность напрямую связана с бизнесом, государственными служащими, обучением населения и приемом различных делегаций. Владимир Миклушевский, в свою очередь, предложил два варианта размещения Японского центра в ДВФУ: университет готов выделить помещение в здании на материке, которое будет оставлено за ДВФУ после переезда либо в одном из корпусов на о. Русском.
Ректор ДВФУ акцентировал внимание директора центра на том, что кампус и весь о. Русский вскоре станут центром притяжения бизнес-среды, туристов, простых горожан и гостей Владивостока:
— Главная концепция кампуса — открытость для населения, ведь кампус на острове — это не только учебные и жилые корпуса, но и прекрасная инфраструктура, включающая кафе, рестораны, места для отдыха, парки с водопадами и красивейшую набережную. Возможно, чтобы принять взвешенное решение, вам стоит увидеть все это своими глазами, — предложил ректор.
Владимир Владимирович также поделился своими планами по поводу развития университета:
— В составе нашего университета есть Школа региональных и международных исследований. Мы планируем сделать эту Школу исследовательским центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В мире есть немало примеров успешных консалтинговых фирм, например, в Норвегии, которые помогают бизнесу «выходить в регион». Именно в этой сфере мы будем развивать Школу. И для этого нам важно сохранить сотрудничество со всеми иностранными центрами, которые работают на базе ДВФУ и в городе Владивостоке.
Также ректор ДВФУ Владимир Миклушевский и директор Японского центра г-н Ойси Сохэй обсудили перспективы российско-японского сотрудничества в сфере стажировок преподавателей и студентов университета, работы и учебы японских преподавателей и студентов в вузе, развития филиала ДВФУ в Японии, а также запуска совместных международных образовательных программ с японскими университетами. Ведь главным приоритетом своего развития ДВФУ ставит максимальную интернационализацию образования.