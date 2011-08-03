250 бывших безработных стали предпринимателями

Отметим, что в рамках программы безработные приморцы, могут получить не только социальную выплату на открытие своего дела в размере 58800 рублей, но и другие услуги. Также они могут рассчитывать на помощь в подготовке бизнес-планов, обучение основам предпринимательства, финансовую выплату на подготовку учредительных документов и многое другое.