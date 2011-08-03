Бомжей приютит социальная квартира

Между тем, готовится к открытию краевое учреждение, которое станет выполнять такие же функции, что и социальная квартира. По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, новый центр в селе Романовка Шкотовского района будет рассчитан, в первую очередь, на пожилых людей, не имеющих дома. Здесь лица БОМЖ будут проживать столько времени, сколько необходимо для определения их в дом–интернат. За это время им помогут восстановить документы, может быть, восстановить право на жилье (если есть основания и возможность для этого), оформить пенсию, медицинскую страховку, различные пособия - если они полагаются или оформить инвалидность - если необходимо. Впрочем, здесь могут найти приют и люди трудоспособного возраста. Им помогут привести в порядок документы, помогут подыскать работу.