Бомжей приютит социальная квартира

В поселке Пластун с 2006 года действует социальная квартира для лиц без определенного места жительства. Это 4-х комнатное помещение с отдельным входом на первом этаже. Здесь есть вся необходимая мебель и бытовая техника.
Инициаторами такой социальной услуги людям, нуждающимся в помощи, стали специалисты краевого центра социального обслуживания населения. Как пояснили в департаменте социальной защиты населения Приморского края, в социальной квартире проживают лица без определенного места жительства, пока идет оформление документов в дома-интернаты. Специалисты центра помогают восстановить документы, оформляют пенсии. Социальные работники предоставляют гарантированные и дополнительные социальные услуги.
Проживающие в социальной квартире граждане оплачивают коммунальные платежи, имеют возможность оплатить дополнительные социальные услуги. Благодаря социальной квартире в Тернейском районе нет граждан без определенного места жительства. Сегодня здесь проживают восемь человек. А за годы существования сотрудникам центра удалось помочь двум десяткам людей, попавшим в беду.
Между тем, готовится к открытию краевое учреждение, которое станет выполнять такие же функции, что и социальная квартира. По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, новый центр в селе Романовка Шкотовского района будет рассчитан, в первую очередь, на пожилых людей, не имеющих дома. Здесь лица БОМЖ будут проживать столько времени, сколько необходимо для определения их в дом–интернат. За это время им помогут восстановить документы, может быть, восстановить право на жилье (если есть основания и возможность для этого), оформить пенсию, медицинскую страховку, различные пособия - если они полагаются или оформить инвалидность - если необходимо. Впрочем, здесь могут найти приют и люди трудоспособного возраста. Им помогут привести в порядок документы, помогут подыскать работу.