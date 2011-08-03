Дальневосточных рыбаков ждут новые правила

Напомним, о переиздании правил было заявлено еще на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета, проходившем 10 сентября 2010 г. Дело в том, что в действующую редакцию постоянно вносились изменения, что усложняло работу как самих рыбаков, так и контролирующих органов. Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов на заседании ДВНПС подчеркнул, что генеральной идеей переиздания правил является максимально долгое сохранение нового документа в незыблемом виде.