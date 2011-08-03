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ДФО лидирует в росте экономике

3 августа 2011, 15:06
По итогам I полугодия ДФО – единственный в стране, где по-прежнему сохраняются положительные показатели соцэкономразвития.

Как сообщил «ЗР» полпред президента РФ Виктор ИШАЕВ, по итогам работы в первом полугодии 2011 года Дальневосточный федеральный округ – единственный в стране, где по-прежнему сохраняются положительные показатели социально-экономического развития.

Согласно статистическим данным за 6 месяцев, индекс промышленного производства в округе в сравнении с аналогичным периодом 2010 года составил – 107,4%. Объем валовой продукции сельского хозяйства - 100%. Увеличилось поголовье свиней и птицы и составило соответственно 108,5% и 104% к уровню аналогичного периода прошлого года. Ввод жилья – 119,9%. Грузооборот – 105,8%., пассажирооборот – 101,6%. Общий объем услуг связи составил 105,6%. Оборот розничной торговли и общественного питания – 103,3%. Инвестиции в основной капитал достигли уровня 130,5%. Средняя номинальная начисленная заработная плата по округу составила чуть больше 27 тыс. рублей. Индекс потребительских цен – 105,1%.

#Новости#Дальний Восток#Политика
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