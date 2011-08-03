ДФО лидирует в росте экономике

Согласно статистическим данным за 6 месяцев, индекс промышленного производства в округе в сравнении с аналогичным периодом 2010 года составил – 107,4%. Объем валовой продукции сельского хозяйства - 100%. Увеличилось поголовье свиней и птицы и составило соответственно 108,5% и 104% к уровню аналогичного периода прошлого года. Ввод жилья – 119,9%. Грузооборот – 105,8%., пассажирооборот – 101,6%. Общий объем услуг связи составил 105,6%. Оборот розничной торговли и общественного питания – 103,3%. Инвестиции в основной капитал достигли уровня 130,5%. Средняя номинальная начисленная заработная плата по округу составила чуть больше 27 тыс. рублей. Индекс потребительских цен – 105,1%.