Хабаровскому краю на модернизацию системы образования выделят более 220 млн руб.

На эти средства в текущем году планируется приобрести для школ края учебно-лабораторное, компьютерное, спортивное и медицинское оборудование, электронные образовательные ресурсы для дистанционного обучения. Деньги также будут направлены на повышение квалификации и профессиональную переподготовку учителей, руководителей общеобразовательных учреждений.