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Хабаровскому краю на модернизацию системы образования выделят более 220 млн руб.

3 августа 2011, 15:32
Минобрнауки РФ и правительство Хабаровского края подписали соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Министерство образования и науки РФ и правительство Хабаровского края подписали соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования.

Размер субсидии, рассчитанный по специальной методике, утвержден в сумме 221,8 млн рублей. Софинансирование из краевого бюджета составит 11,6 млн рублей.

На эти средства в текущем году планируется приобрести для школ края учебно-лабораторное, компьютерное, спортивное и медицинское оборудование, электронные образовательные ресурсы для дистанционного обучения. Деньги также будут направлены на повышение квалификации и профессиональную переподготовку учителей, руководителей общеобразовательных учреждений.

#Новости#Хабаровск#Общество
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