IBM открывает виртуальный офис во Владивостоке

“Открытие девяти виртуальных офисов IBM – важный шаг в региональном расширении нашего бизнеса, - отметил Михаил Серегин, генеральный директор IBM в регионах России и странах СНГ. - Виртуальные офисы открываются в регионах, в которых еще нет представительств компании. Мы уверены, что это позволит нашим клиентам получить удобный инструмент для сотрудничества и открыть новые возможности для развития бизнеса”.