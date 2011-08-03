Игорь Пушкарев проинспектировал ход ремонта дорог

"На некоторых улицах ремонтные работы проводились ещё в прошлом году, но специалисты технического надзора выявили ряд недостатков и до сих пор эти дефекты подрядчиками не устранены, - отметил глава города Игорь Пушкарёв. - Так дорожные строители вместо бетонного основания устанавливают бордюр на дощечки, при этом в актах выполненных работ указывают бетон. Специалисты вскрывают обман и заставляют переделывать. Вот из-за таких работников сроки ремонта затягиваются, а жители испытывают неудобства. Сегодня принято решение - если в течение ближайшего времени субподрядная организация, выполняющая работы по улице Калинина, Вилкова, Зои Космодемьянской, не устранит все замечания, договор с ней будет расторгнут, некачественно произведенные работы не оплачены, а на объект выйдут другие строители".